91.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة اليوم الأحد

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع نسبة 91.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6 %و العرب على 6.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 234.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 327.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.046,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.570,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

