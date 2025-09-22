الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

95.8% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع  نسبة 95.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.4 % والعرب على 2.9 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 16.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 39.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 %و سجل العرب 5.4 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.988,5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.841,3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.   

 

المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30"

 

وانخفض  المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 35247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 43309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 15842 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة. 

