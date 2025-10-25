السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يقسو على برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد رافورد.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من: كونيا في الدقيقة 24 وكاسيميرو في الدقيقة 34، بريان مبيومو (هدفين)في الدقيقة 61 و90+6. 

وجاء هدفي برايتون عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 74 وكوستولاس في الدقيقة 3+90. 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: يورو- ماتياس دي ليخت- لوك شاو.

وسط الميدان: أماد ديالو- كاسيميرو- برونو فيرنانديز- ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبيومو- سيسكو- ماتيوس كونيا.


تشكيل برايتون ضد مانشستر يونايتد

موقف مانشستر يونايتد وبرايتون

وبتلك النتيجة يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد ضد برايتون

مواد متعلقة

بيكهام يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في تاريخه أمام إيجل نوار

جيسوس يعلن تشكيل النصر لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

مانشستر يونايتد يتقدم على برايتون بثنائية في الشوط الأول

زيزو وتريزيجيه علي رأس بدلاء الأهلي أمام إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا

سانت إيلوا لوبوبو يقصي أورلاندو بايرتس من دوري أبطال إفريقيا

عبد القادر أساسيا، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إيجل نوار

الدوري الإنجليزي، نيوكاسيل يخطف فوزا مثيرا من فولهام بنتيجة 2-1

حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

السيسي يوقع على رسالة سلام من مصر إلى العالم

رفض التهجير والقرار مسؤولية، رسائل قوية من السيسي في احتفالية وطن السلام

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى كلمة «وُدًّا» في سورة مريم

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

المزيد
الجريدة الرسمية