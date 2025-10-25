بيكهام يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في تاريخه أمام إيجل نوار

يرتدي أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلي شارة القيادة لأول مرة في مشواره مع القلعة الحمراء، خلال أمام إيجل نوار البوروندي اليوم، وذلك ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي ارتداء بيكهام لشارة القيادة في ظل استبعاد محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس المرمى الأساسي، عن اللقاء بسبب الإجهاد، إلى جانب وجود محمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني على مقاعد البدلاء.

ويتعادل النادي الأهلي مع نظيره إيجل نوار البوروندي، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه جراديشار، في الدقيقة 16 بعد التحام مع مدافع إيجل نوار البوروندي.

تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وكوكا

الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية

الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وجراديشار

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي كل من: سيحا، ياسر إبراهيم، مصطفي العش، أفشة، تريزيجيه، محمد هاني، أشرف بن شرقي، وزيزو ومحمد شكري.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه، بعدما نجح في حسم مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ليضع قدما في دور المجموعات من البطولة.

في المقابل، يسعى فريق إيجل نوار إلى تقديم أداء قوي ومحاولة تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام الأهلي، أملا في قلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل من القاهرة

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا هم: محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا

