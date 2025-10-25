مانشستر يونايتد يتقدم على برايتون بثنائية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره برايتون بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد رافورد.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من: كونيا في الدقيقة 24 وكاسيميرو في الدقيقة 34.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: يورو- ماتياس دي ليخت- لوك شاو.

وسط الميدان: أماد ديالو- كاسيميرو- برونو فيرنانديز- ديوجو دالوت.

خط الهجوم: بريان مبيومو- سيسكو- ماتيوس كونيا.



تشكيل برايتون ضد مانشستر يونايتد

موقف مانشستر يونايتد وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

