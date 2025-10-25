جيسوس يعلن تشكيل النصر لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة اليوم أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر الرسمي أمام الحزم

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، أيمن يحيى

خط الوسط: جواو فيليكس، أنجيلو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان

النصر يسعى للفوز ولا بديل عنه من أجل الحفاظ على صدارته للدوري، حيث يتربع على القمة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

في المقابل، الحزم يتسلح بأرضه وجماهيره لمواجهة النصر من أجل تحقيق قفزة دوري روشن، حيث يأتي بالمركز 12 برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

وتنطلق صافرة بداية مباراة الحزم والنصر في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية..

القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

تمتلك شبكة قنوات ثمانية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وقد خصصت قناة Thmanyah 1HD، لنقل مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026.

