بطل منتخب التايكوندو "سيف عيسى" يعود لطريق الإنجازات من الصين

التايكوندو، حصد سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 87 كجم، ببطولة العالم المقامة حاليا في الصين، وتستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري.

نشأة سيف عيسى بطل التايكوندو

ولد سيف عيسى في 15 يونيو 1998، وحقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات والنجاحات، أبرزها الحصول على برونزية أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى برونزية أولمبياد الشباب في 2014.

تاريخ كبير من الإنجازات العالمية

ويمتلك سيف عيسى في رصيده 3 ميداليات في بطولات العالم للكبار، الأولى كانت برونزية في بطولة العالم 2022، ثم برونزية آخرى في بطولة العالم 2023، قبل أن يحقق أهم الإنجازات في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم من خلال ذهبية بطولة ووشي 2025 بالصين.

وعلى مستوى بطولات الجائزة الكبرى، حصد سيف عيسى 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 برونزيات و5 فضيات، فضلا عن عدد كبير من ميداليات البطولات الأفريقية ودورات الألعاب القارية.

العودة للطريق الصحيح

وبات سيف عيسى من أبرز اللاعبين المرشحين لحصد ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد أن غاب عنه التوفيق في أولمبياد باريس 2024، مقدما أداء خالف جميع التوقعات.

مشوار سيف عيسى في بطولة العالم 2025

وتوج سيف عيسى بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2025، بعد الفوز في المباراة النهائية على الإيطالي سيمون اليسيو بنتيجة (2-1).

ووصل سيف عيسى إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطل بولندا بنتيجة (2-0) في الدور قبل النهائي.

وكان سيف عيسى تأهل لنصف نهائي منافسات 87 كجم، بعد الفوز على لاعب أوزبكستان بنتيجة (2-1).

وبدأ سيف عيسى رحلته ببطولة العالم، بالفوز على لاعب كوت ديفوار في دور الـ32، ثم الفوز على لاعب تركيا بنتيجة (2-0) في الدور ثمن النهائي.

