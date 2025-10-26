التايكوندو، سيف عيسى يتأهل لنهائي بطولة العالم بالصين

التايكوندو، تأهل سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، لنهائي منافسات وزن 87 كجم، ببطولة العالم المقامة حاليا في الصين وتستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري.

ووصل سيف عيسى إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطل بولندا بنتيجة (2-0) في الدور قبل النهائي.

وكان سيف عيسى تأهل لنصف نهائي منافسات 87 كجم، بعد الفوز على لاعب أوزبكستان بنتيجة (2-1).

وبدأ سيف عيسى رحلته ببطولة العالم، بالفوز على لاعب كوت ديفوار في دور الـ32، ثم الفوز على لاعب تركيا بنتيجة (2-0) في الدور ثمن النهائي.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم بقائمة تضم 10 لاعبين وهم:

معتز عصام (54 كجم) - محمد أسامة (58 كجم) - أحمد هشام (63 كجم) - رامي عيسى (74 كجم) - أحمد راوي (80 كجم) - سيف عيسى (87 كجم) - عبد الله عصام (+87 كجم) - جنى خطاب (53 كجم) - آية شحاتة (67 كجم) - ملك سامي (73 كجم).

ويرأس بعثة المنتخب بالبطولة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.

