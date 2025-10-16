التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني للتايكوندو، وذلك قبل سفرهم للمشاركة في بطولة العالم والتي تستضيفها جمهورية الصين الشعبية.

خلال اللقاء، قدَّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعبي منتخب التايكوندو على الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال المشاركات الدولية الأخيرة، والذي أثمر عن تصدر عدد من اللاعبين للتصنيف العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد المصري للتايكوندو على مستوى الإدارة الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين.

أشرف صبحي يلتقي لاعبي منتخب التايكوندو قبل مشاركتهم في بطولة العالم

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التجهيزات والمنشآت الرياضية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الدعم المستمر من الدولة المصرية لتوفير معسكرات الإعداد الداخلية والخارجية، وتكثيف الاحتكاك بالمستويات الدولية والإفريقية، أسهمت جميعها في رفع كفاءة اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات الكبرى.

أشرف صبحي يلتقي لاعبي منتخب التايكوندو قبل مشاركتهم في بطولة العالم

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للمنتخب الوطني للتايكوندو في إطار استراتيجية بناء القدرات الرياضية المصرية، وتحقيق الريادة في مختلف الألعاب، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتهيئة البيئة الداعمة لأبطال مصر الرياضيين لتحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته معربًا عن ثقته في قدرة أبطال المنتخب على تقديم أداء مشرف خلال بطولة العالم بالصين، وتحقيق ميداليات تعكس مكانة الرياضة المصرية عالميًا، مؤكدًا أن الوزارة تتابع باهتمام كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة وتقدم كامل الدعم للبعثة قبل وأثناء البطولة.

وزير الرياضة يلتقي بطل السلاح محمد حمزة للاطمئنان على برنامجه العلاجي

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني للسلاح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اطلع الدكتور أشرف صبحي علي البرنامج العلاجي والتأهيل الطبي الخاص بحاله اللاعب محمد حمزة ومدي استجابته للعلاج وجاهزيته خلال الفترة المقبلة لخوض معترك البطولات علي المستوي القاري والدولي التي ينتظر ان يخوضها اللاعب بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا أثناء خوضه لأحد المنافسات ممثلًا لمنتخبنا الوطني للسلاح.

وتعرض بطل السلاح المصري محمد حمزة لإصابات خطيرة خلال خوضه مباراة أمام اللاعب الروسي كيريل بودورشوف في ربع النهائي لبطولة العالم لسلاح الشيش.

وأصيب اللاعب في الضلوع خلال مباراته في دور ربع النهائي من بطولة العالم لـ السلاح، وتم نقله إلى المستشفى عقب انتهاء منافساته في البطولة لإجراء الأشعة والاطمئنان على حالته الصحية وتحديد التشخيص الطبي الدقيق.

وعلى الرغم من الإصابة، تمكن حمزة من تحقيق المركز السادس في البطولة، وقدم مباراة قوية في ربع النهائي خسرها بصعوبة بنتيجة 15-14 بفارق نقطة وحيدة بسبب إصابته خلال المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.