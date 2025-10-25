محمد مصطفى يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين

شارك المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية نائب رئيس الاتحادات الإفريقي والعربي ودول البحر المتوسط، يرافقه المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، في فاعليات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو التى أقيمت بمدينة ووشي الصينية على هامش بطولة العالم للكبار.

وشهد جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو مناقشة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها مقترحات التعديلات الفنية الخاصة بالموازين واحتساب النقاط في المباريات وخطة البطولات المقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب التشكيل الجديد للاتحاد العالمي للتايكوندو للدورة 2025/2029.

محمد مصطفى ومحمد عجيزة، فيتو

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية عن تجديد الثقة في الرئيس الحالي تشونج وون تشو الذي فاز بالتزكية رئيسًا للدورة الجديدة.

وفي منصب نواب الرئيس، فاز كل من يانج جينبانج من كوريا الجنوبية، وأثناسيوس (ساكيس) براجالوس من اليونان، وادريس الهلالي من المغرب.

وفيما يخص مقاعد العضوية، فقد فازت فاردوزا إيجويه بمقعد إفريقيا بعد حصولها على أعلى الأصوات في القارة وهو ما أهلها أيضًا لتولي منصب نائب الرئيس كأعلى امرأة تصويتًا، فيما حصل محمد شعبان من مصر على المقعد الإفريقي الثاني بالتزكية.

وعلى مستوى آسيا، نالت هدوى معوض وأحمد حماد الزيوودي عضوية المجلس للدورة الجديدة.

أما في أوروبا، فقد فازت آنا فاسالو وسلافشكو بينيف (سلافي) بمقعدي القارة.

كما جاءت لورين بيرنز وماهر مقابلة ممثلين عن أوقيانوسيا ضمن مجلس الإدارة.

وفي الأمريكتين، فازت ماريا روساريو وكيم إن سون بمقعدي القارة.

وفيما يتعلق بالمقاعد الأربعة المخصّصة لأعلى المرشحين حصولًا على الأصوات خارج الحصص القارية، فقد فاز بها كل من أنجيلو سيتو ومتين شاهين وريتشارد جاي ويونج كوك هيون، بما يعكس تمثيلًا دوليًا متوازنًا يُعزز تنوع وتكامل مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتايكوندو.

