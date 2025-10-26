الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

التايكوندو، سيف عيسى يضمن ميدالية لمصر في بطولة العالم

سيف عيسى، فيتو
سيف عيسى، فيتو

التايكوندو، ضمن سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، حصد ميدالية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للتايكوندو، المقامة حاليا في الصين، وتستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري.

وتأهل سيف عيسى لنصف نهائي منافسات 87 كجم، بعد الفوز على لاعب أوزبكستان بنتيجة (2-1).

وبدأ سيف عيسى رحلته ببطولة العالم، بالفوز على لاعب كوت ديفوار في دور الـ32، ثم الفوز على لاعب تركيا بنتيجة (2-0) في الدور ثمن النهائي.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم بقائمة تضم 10 لاعبين وهم:

معتز عصام (54 كجم) - محمد أسامة (58 كجم) - أحمد هشام (63 كجم) - رامي عيسى (74 كجم) - أحمد راوي (80 كجم) - سيف عيسى (87 كجم) - عبدالله عصام (+87 كجم) - جنى خطاب (53 كجم) - آية شحاتة (67 كجم) - ملك سامي (73 كجم).

ويرأس بعثة المنتخب بالبطولة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.

