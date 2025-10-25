السبت 25 أكتوبر 2025
ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية من ضبط كميات هائلة من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخازن وثلاجات غير مرخصة بمدينة الخانكة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين.

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

 

ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية مجهولة المصدر في القليوبية

شنت الرقابة التموينية بالمديرية بالتنسيق مع إدارة تموين الخانكة حملة مكبرة اليوم السبت، أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بحوزته نصف طن أرز و4050 علبة جبنة زنة 250 جرامًا، و1350 علبة عصير، وجميعها مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ثلاجة غير مرخصة داخل أحد المخازن تحتوي على 3600 عبوة آيس كريم مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها.

وفي السياق نفسه، تم تحرير محضرين جنحة ضد أحد مستودعات البوتاجاز لغلقه بدون إذن مسبق، ومحضرين آخرين ضد محال سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى المرور على البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" والتنبيه عليهم بالالتزام بالأسعار الرسمية.

وأكدت مديرية التموين أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

