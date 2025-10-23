الخميس 23 أكتوبر 2025
الأسماء النهائية لمرشحي القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025

القائمة النهائية لمرشحو النواب بالقليوبية، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لأسماء المرشحين على النظام الفردي عن دوائر محافظة القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم 6 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

تعليم القليوبية تعلن فوز تغريد محمد عبدالعليم بالمركز الرابع في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

بسملة صلاح.. ابنة القليوبية تفوز بالمركز الثاني في «تحدي القراءة العربي» لذوي الهمم

الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم 6 دوائر

ووفقًا للتقرير الرسمي، بلغ عدد المرشحين 80 مرشحًا يتنافسون على 16 مقعدًا فرديًا داخل القليوبية.

كما تم استبعاد عدد من المرشحين لعدم استيفاء الأوراق أو الشروط القانونية، في حين تنازل آخرون عن خوض الانتخابات قبل إعلان القوائم النهائية.

