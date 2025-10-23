الأسماء النهائية لمرشحي القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لأسماء المرشحين على النظام الفردي عن دوائر محافظة القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم 6 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم 6 دوائر

ووفقًا للتقرير الرسمي، بلغ عدد المرشحين 80 مرشحًا يتنافسون على 16 مقعدًا فرديًا داخل القليوبية.

كما تم استبعاد عدد من المرشحين لعدم استيفاء الأوراق أو الشروط القانونية، في حين تنازل آخرون عن خوض الانتخابات قبل إعلان القوائم النهائية.

القائمة النهائية لمرشحو النواب بالقليوبية، فيتو

