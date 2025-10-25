السبت 25 أكتوبر 2025
الدف ع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق مزرعة دواجن بالقليوبية

حريق مزرعة دواجن
حريق مزرعة دواجن بالقليوبية، فيتو

شهدت قرية جمجرة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية نشوب حريق داخل مزرعة دواجن دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية  .

6 سيارات للسيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن  بالقليوبية 
 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن فى قرية جمجرة بمدينة بنها. 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات نشوب حريق داخل مزرعة دواجن فى قرية جمجرة بمدينة بنها وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

