حوادث

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادث تصادم لدراجة بخارية عند مزلقان بلتان بالطريق البطيء، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين، تم نقل المصاب لمستشفى قها التخصصي، وتحرر محضر يالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية  القليوبية بمركز شرطة طوخ بلاغًا  بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية عند مزلقان بلتان بالطريق البطيء، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين، وتم إخطار نقطة إسعاف طوخ التي دفعت بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصاب يدعى عمر خالد، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم بقرية السفاينة التابعة لمركز طوخ، وقد أسفر الحادث عن اشتباه كسر في الساق اليمنى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
 

