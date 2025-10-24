انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية الخاصة بواعظات أوقاف القليوبية إلى عدد من مساجد المحافظة، تحت عنوان "العنف الأسري وسبل مواجهته"، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف وتوجيه الشيخ ياسر حلمي غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، مدير مديرية أوقاف القليوبية.

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور الغلو والانحراف الفكري.

حيث تهدف القافلة القليوبية إلى ترسيخ قيم الجوار الإيجابي والتكافل المجتمعي، وتوعية المصلين بأهمية هذه القيمة في بناء مجتمع متماسك وقوي، انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي السمح الذي يحث على الإحسان إلى الجار.

وأوضح الشيخ ياسر حلمي غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، أنّ هذه القوافل تأتي ضمن خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الصحيح بين السيدات، والتركيز على القضايا المجتمعية الهامة التي تسهم في الارتقاء بالأفراد والمجتمعات.

ومن المقرر أن تستمر المديرية في تسيير هذه القوافل الدعوية بانتظام فى الفترة المقبلة، لتغطية كافة مدن وقرى القليوبية، بما يضمن وصول الرسالة الدينية المستنيرة إلى جميع فئات.

