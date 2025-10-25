السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صافرات استهجان تنتظر لامين يامال في البرنابيو خلال الكلاسيكو

لامين يامال
لامين يامال

 تستعد جماهير ريال مدريد لإطلاق حملة صافرات استهجان واسعة النطاق ضد النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو غدًا على ملعب سانتياجو برنابيو.

حملة صافرات ضد لامين يامال تشعل أجواء الكلاسيكو

 ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن الحملة ستبدأ فور إعلان اسم اللاعب من قِبل المذيع الداخلي للملعب، في رد فعل غاضب على تصريحات يامال الأخيرة التي لم تلقَ ترحيبًا في العاصمة مدريد.

وكان جناح برشلونة قد صرّح مؤخرًا بأن  ريال مدريد "تصرخون وتسرقون"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"المجاملات التحكيمية" التي يحظى بها النادي الملكي، ما أثار جدلًا واسعًا واستياءً كبيرًا بين مشجعي الميرينجي.

وتتوقع وسائل الإعلام الإسبانية أن يكون الاستقبال عدائيًا تجاه اللاعب الشاب في أول كلاسيكو له على ملعب برنابيو وسط أجواء متوترة تزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة مدريد الكلاسيكو جماهير ريال مدريد ريال مدريد مباراة الكلاسيكو لامين يامال

مواد متعلقة

تضم محمد صلاح، هالاند يستعد لدخول قائمة الكبار بالدوري الإنجليزي

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو

تفاصيل عرض برشلونة لضم نجم أتلتيكو مدريد

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

طلاب يتلقون الدروس فوق سطح أحد المباني ومحافظ الشرقية يتدخل (صور)

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

مستعدون للوقوف مع إخواننا المصريين، ملياردير إماراتي: مصر لها فضل كبير على دول الخليج (فيديو)

آخر تطورات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

أبرز طلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي

الدوري المصري، الأهلي الأقوى هجوما وفاركو الأضعف قبل الجولة الـ12

خدمات

المزيد

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية