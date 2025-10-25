صافرات استهجان تنتظر لامين يامال في البرنابيو خلال الكلاسيكو

تستعد جماهير ريال مدريد لإطلاق حملة صافرات استهجان واسعة النطاق ضد النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو غدًا على ملعب سانتياجو برنابيو.

حملة صافرات ضد لامين يامال تشعل أجواء الكلاسيكو

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن الحملة ستبدأ فور إعلان اسم اللاعب من قِبل المذيع الداخلي للملعب، في رد فعل غاضب على تصريحات يامال الأخيرة التي لم تلقَ ترحيبًا في العاصمة مدريد.

وكان جناح برشلونة قد صرّح مؤخرًا بأن ريال مدريد "تصرخون وتسرقون"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"المجاملات التحكيمية" التي يحظى بها النادي الملكي، ما أثار جدلًا واسعًا واستياءً كبيرًا بين مشجعي الميرينجي.

وتتوقع وسائل الإعلام الإسبانية أن يكون الاستقبال عدائيًا تجاه اللاعب الشاب في أول كلاسيكو له على ملعب برنابيو وسط أجواء متوترة تزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.

