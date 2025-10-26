وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

الأحد 26 أكتوبر 2025
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية من القاعدة إلى القمة، مشيرًا إلى ضرورة تقييم الأداء الفني والإداري في المنتخبات الوطنية بمعايير واضحة وثابتة.

 

إنجاز الكرة المغربية

وقال صبحي: "فرحانين بإنجاز الكرة المغربية بالفوز بكأس العالم للشباب، ولازم نقف مع نفسنا.. ووزارة الرياضة هتقدم دعم لتطوير مدرسة الموهوبين ووضع معايير ثابتة لاختيار المدربين في المنتخبات كلها، واللي مش هيتخطى المعايير دي مش هيكون مدرب منتخب".

أرض الزمالك في 6 أكتوبر 

وفي ملف نادي الزمالك، طمأن الوزير جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الدولة تدعم النادي في أزماته الحالية. 

وأضاف: "إحنا مع نادي الزمالك، ومش كل اللي بيتعمل هيتقال، وكل الاحتمالات موجودة لمساعدة النادي. الزمالك مش هينهار، وإحنا مساندين ومساعدين، ودي رسالة اطمئنان. الاحتمالين موجودين يا تتحل مشكلة الأرض يا إما هيكون فيه أرض بديلة."

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد توجه وزارة الشباب والرياضة نحو إصلاح المنظومة الرياضية ودعم الأندية الكبرى، مع التركيز على تأهيل الكوادر الفنية واستمرار المؤسسات الرياضية في أداء دورها دون أزمات.

