صفقة قوية في الطريق، ليفربول يبدأ رحلة ضم بديل محمد صلاح

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول يراقب عن كثب لاعب بورنموث أنطوان سيمينيو، للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

ليفربول يرغب في ضم سيمينو

وقالت صحيفة TEAMtalk البريطانية: إن "الريدز" وضع اهتماماته على سيمينيو منذ الصيف الماضي.

ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بنفس القدر من القوة للعب على كلا الجناحين.

وتابعت: "رغم أن ليفربول أنفق أمواله في مركزي صانع الألعاب والمهاجم، فإن تذبذب مستوى النجم المصري محمد صلاح أعاد سيمينيو إلى الواجهة مجددًا".

وأضافت: "حتى لو لم يكن أداء صلاح متراجعًا حاليًا، يجب على الريدز التعاقد مع بديل طويل الأمد للاعب البالغ من العمر 33 عامًا عاجلًا وليس آجلًا".

وذكرت عن صحيفة "آي" أن ليفربول معجب بشدة باللاعب ذي القدم اليمنى.

كما أكدت أن "الريدز" قد يضغطون على الزر للتعاقد معه في يناير المقبل، رغم أن الصفقة تتطلب مبلغًا خياليًا.

