أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال، صلاح لن يرحل عن ليفربول

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها..

تأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة على ستاد السلام.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها الصومالي بالدقيقة 39 من علامة الجزاء.

و أهدر محمد السيد لاعب الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأكد تأهل الأبيض لدور المجموعات بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

أعلن ييس توروب مدرب النادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة نظيره إيجل نوار بطل بوروندي غدٍ السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

القائمة شهدت غياب محمد الشناوي حارس وقائد الفريق بقرار من المدير الفني.

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

الإمارات تستضيف نهائي سوبر اليد المصري 12 نوفمبر

أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي عن إقامة نهائي السوبر المصري في الإمارات 12 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور قبل النهائي في مصر حيث يلعب الأهلي مع سبورتنج ويواجه الزمالك سموحة.

يلتقي الأهلي مع سبورتنج في نصف النهائي، بينما تكون المباراة الثانية بين الزمالك وسموحة.

على أن يتأهل الفائزون من هاتين المباراتين للعب على نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد، والذي يقام يوم 12 نوفمبر المقبل.

سبب استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد الشناوي، يعاني من حالة إجهاد في العضلة الضامة، ما دفع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب إلى استبعاده من قائمة مباراة إيجل نوار.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بالشناوي في ظل شعوره بالإجهاد، حفاظا عليه من تفاقم الإصابة، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة في الفترة المقبلة.

تأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على البوليس الكيني 3-1 في إياب دور الـ32 من البطولة.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله سانداي أديتونجي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني عادل البوليس الكيني النتيجة بهدف سجله إريك زاكايو في الدقيقة 67، ثم سجل الهلال هدفين عن طريق أيدتونجي في الدقيقة 68 وأحمد مبراسيك في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الهلال السوداني قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليصعد للدور التالي فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، عقب توتر علاقته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق.

وقال فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة "givemesport" البريطانية، "لا توجد مشاعر سلبية داخل نادي ليفربول تجاه محمد صلاح بعدما حدث عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم المصري لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع"، مضيفًا، "ليفربول يدرك أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".

