السبت 25 أكتوبر 2025
شخصيته صارمة، الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الكلاسيكو
الكلاسيكو

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم ثيسار سوتو جرادو لإدارة قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة مساء غدا الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة مدريد.

حكم مباراة الكلاسيكو 

سوتو جرادو، البالغ من العمر 43 عامًا، يُعد من أبرز حكام "الليجا" في السنوات الأخيرة، وسبق له إدارة عدة مباريات كبيرة بين فرق المقدمة، لكنه سيقود الكلاسيكو للمرة الثانية في مسيرته التحكيمية.

 

تعيين سوتو جرادو لإدارة اللقاء المرتقب يأتي في ظل أهمية المباراة وصعوبتها، خاصة مع تصدر ريال مدريد جدول الترتيب وملاحقة برشلونة له في المركز الثاني، ما يمنح المواجهة طابعًا ناريًا وحاسمًا في سباق اللقب مبكرًا.

ويُعرف سوتو جرادو بشخصيته الصارمة داخل الملعب وقدرته على السيطرة على أجواء المباريات الكبيرة، وهو ما تطمح لجنة الحكام لتحقيقه في مواجهة ينتظرها الملايين حول العالم بين قطبي الكرة الإسبانية.

