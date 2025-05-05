الفرق بين البروتين والكيراتين والكولاجين للشعر، ومتى نلجأ لكل منهم؟

الفرق بين البروتين والكيراتين والكولاجين للشعر، في ظل تطور تقنيات العناية بالشعر، أصبحت العلاجات البروتينية والتقنيات الحديثة مثل الكيراتين والكولاجين من أكثر الخيارات استخدامًا لدى النساء الباحثات عن شعر صحي وناعم ولامع.





ورغم التشابه الظاهري بين هذه المصطلحات، إلا أن لكل منها طبيعة واستخدامًا خاصًا بناءً على حالة الشعر واحتياجاته.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، الفرق بين البروتين والكيراتين والكولاجين للشعر، وتوضح متى يجب اللجوء إلى كل منها، وذلك لضمان الحصول على نتائج فعالة وآمنة.

أولًا: ما هو البروتين للشعر؟

البروتين هو عنصر أساسي يتكون منه الشعر، حيث إن أكثر من 90% من تركيبة الشعرة تتكوّن من بروتين يُعرف بالكيراتين. ومع مرور الوقت، يتعرض الشعر لعوامل كثيرة تؤدي إلى فقدان جزء من هذا البروتين، مثل الصبغات، والتعرض للحرارة، والعوامل البيئية، وسوء التغذية، مما يؤدي إلى تقصف الشعر وضعفه وتلفه.



علاج البروتين هو تقنية حديثة تهدف إلى تعويض الشعر بالبروتينات الأساسية التي فقدها. وغالبًا ما تحتوي هذه العلاجات على خليط من البروتينات (مثل بروتين القمح، أو الحرير، أو الكيراتين)، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر وتعيد له حيويته.

متى نلجأ إلى علاج البروتين؟

عند وجود تقصف شديد في أطراف الشعر.

في حالة الشعر الضعيف جدًا والذي يتكسر بسهولة.

عند ملاحظة أن الشعر فقد كثافته ومرونته.

إذا كان الشعر يعاني من تلف ناتج عن الصبغات المتكررة أو الفرد الكيميائي.

ومع ذلك، يُنصح باستخدام علاج البروتين باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"تصلب الشعر"، أي يصبح الشعر قاسيًا وهشًا بسبب زيادة البروتين على حساب الرطوبة.

بدائل الكيراتين

ثانيًا: ما هو الكيراتين؟

الكيراتين هو نوع من البروتين الطبيعي الموجود في الشعر، الجلد، والأظافر. ولكن في سوق العناية بالشعر، يُقصد بـ"علاج الكيراتين" تقنية خاصة تهدف إلى فرد الشعر وجعله ناعمًا ولامعًا وخاليًا من التجعد. ويُعتبر من أكثر العلاجات شيوعًا في صالونات التجميل.



تحتوي علاجات الكيراتين على كيراتين مصنع أو مستخلص من مصادر طبيعية، يتم تطبيقه على الشعر ثم تثبيته باستخدام الحرارة (بواسطة مكواة الشعر) ليقوم بملء الفراغات الموجودة في الشعرة وتقويتها من الداخل.

متى نلجأ إلى علاج الكيراتين؟

عندما يكون الهدف هو فرد الشعر وتمليسه بشكل دائم.

في حالات الشعر المجعد أو الكيرلي أو شديد الهيشان.

للشعر الذي يصعب تسريحه ويحتاج إلى مظهر أكثر انسيابية.

عندما ترغبين في تقليل وقت التصفيف اليومي وتسهيل تسريح الشعر.

لكن يجب الانتباه إلى نوع الكيراتين المستخدم، فبعض الأنواع التجارية تحتوي على الفورمالدهيد، وهي مادة كيميائية مضرة قد تسبب تحسس الجهاز التنفسي، لذا يُفضل اختيار منتجات خالية من الفورمالدهيد أو ذات تركيز منخفض.

ثالثًا: ما هو الكولاجين؟

الكولاجين هو بروتين آخر مهم جدًا لصحة الشعر، إلا أنه يختلف عن الكيراتين في وظيفته. يُستخدم الكولاجين في علاجات الشعر لترميم الألياف التالفة من الداخل وتحسين مرونة الشعر وحمايته من التقصف. وغالبًا ما تكون علاجات الكولاجين مخصصة للشعر الجاف أو الذي فقد لمعانه نتيجة التقدم في العمر أو العوامل البيئية.



فوائد ماسك الكولاجين



الكولاجين لا يعمل على فرد الشعر مثل الكيراتين، لكنه يمنح الشعر مظهرًا صحيًا وأكثر امتلاءً ولمعانًا. كما يعمل على ترطيب فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر من خلال تعزيز صحة البصيلات.

متى نلجأ إلى علاج الكولاجين؟

في حالات الشعر الجاف والمجهد.

إذا كان الشعر خفيفًا ويفتقر إلى الحجم والكثافة.

لعلاج الشعر الذي فقد مرونته وبدأ يتكسر من الجذور.

في حالات تساقط الشعر الناتج عن ضعف البصيلات.

علاجات الكولاجين تعد آمنة نسبيًا، وتصلح للاستخدام المتكرر مقارنة بالكيراتين أو البروتين، خاصة لأنها خالية من المواد الكيميائية القاسية.



يعتمد اختيار نوع العلاج المناسب لشعرك على حالته الحالية واحتياجاته. فإذا كان شعرك تالفًا من الصبغات ويعاني من التقصف، فإن البروتين سيكون الأنسب. أما إذا كنتِ تبحثين عن فرد الشعر وتقليل التجعد، فالكيراتين هو الحل المثالي. وإذا كان شعرك جافًا أو خفيفًا ويحتاج إلى ترطيب وتغذية من الداخل، فإن الكولاجين هو الخيار الآمن والمفيد.

من المهم كذلك التأكد من نوعية المنتج المستخدم، واتباع التعليمات بدقة، والاعتماد على أخصائيين موثوقين لتطبيق هذه العلاجات. كما يُنصح دائمًا بإجراء اختبار تحسس قبل أي علاج للتأكد من عدم وجود تفاعل سلبي مع فروة الرأس أو الشعر.

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