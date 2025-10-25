أخبار الاقتصاد اليوم: سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة.. و66٪ ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
وزير الصناعة: العلاقات المصرية المغربية نموذج يُحتذى به في التكامل العربي والإفريقي
التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع محمد ايت وعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، والتعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين، في ضوء ما يجمع مصر والمغرب من روابط تاريخية وأواصر أخوة ومصير مشترك.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع جهود تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الشركات التابعة في إطار التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية للحد من انبعاثات الغازات الصناعية، بهدف تعزيز تنافسية صادرات الشركات.
وزير المالية: 66٪ ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي بمصر يتجاوز التوقعات ويسجل ٤,٤٪ بأداء قوى للتصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة
أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
ماذا تعرف عن استخدامات السويفت في الحوالات البنكية؟
يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء
373.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي
كشفت بيانات البورصة المصرية، أن إجمالى قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بلغت نحو 373.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 10.292 مليون ورقة منفذة على 731 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 374 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 10.321 مليون ورقة منفذة على 662 ألف عملية.
شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة
قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع الذي شهده الذهب مؤخرًا يُعد جزءًا من عملية تصحيح طبيعية للسوق، وليس دلالة على تغير جوهري في الاتجاه.
أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم السبت
تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.
الاقتصاد العالمي يترقب نتائج "هدنة الرسوم" وسط تضارب المصالح وتناقص فرص التفاهم
يترقب العالم عودة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، خلال لقاء جديد يجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد بين القوتين الأكبر في العالم.
