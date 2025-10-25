ماذا تعرف عن استخدامات السويفت في الحوالات البنكية؟

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي حول طريقة تحويل الحوالة مباشرة على رقم الحساب الخاص به.

وأوضح البنك الأهلي أنه يمكن إضافة الحوالة لحساب العميل مباشرة، وذلك في حالة وجود طلب تعليمات مستديمة بتغيير الحوالة لنفس عملة الحساب.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إجابة تساؤل حول المدة التي يتم استغراقها لتحويل أموال من العملاء في حوالة دولية

حوالة البنك الاهلي

وأكد البنك الأهلي أنه قد يستغرق التحويل الأولي مدة تصل إلى خمسة أيام في انتظار تسجيل المستلم، في حين أن إجراء المعاملات اللاحقة إلى رقم الحساب المصرفي للمستلم نفسه تحدث خلال بضع دقائق.

