شعبة الخضروات: الحملات الإرشادية لوزارة الزراعة تستهدف زيادة الإنتاجية ودعم صغار المنتجين

شدد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على أهمية تكاتف الجهات المعنية من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل المصرية التي تساهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وزارة الزراعة تشن حملات توعوية ارشادية ضخمة

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن وزارة الزراعة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع، إذ شنت عدة حملات توعوية إرشادية ضخمة، خلال الفترة الحالية، بهدف دعم القطاع الزراعي المصري، من أجل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من المحاصيل، التي مع زيادتها تفتح أفاقًا جديدة للصادرات المصرية في العالم.

وأشاد «النجيب» بالجهود التوعوية التي تقوم بها وزارة الزراعة خلال الفترة الحالية، التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وضمان استقرار السوق المحلي، إضافة إلى خلق فرص عمل متكافئة للشباب.

وأشار إلى أن الحملات الإرشادية لا تشمل فقط الزراعة، بل كل ما يندرجه تحتها من الثروة الداجنة والحيوانية وحتى الاستزراع السمكي، كما تشمل جميع ما يتعلق بالقطاع في السوق المحلي، وكيفية تنميته وتطويره، إضافة إلى التعريف بالأسواق العالمية، من خلال توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، وإطلاعهم على المنتجات الحديثة والمتطورة التي تساهم في زيادة الإنتاجية ومن ثم تحسين دخل المزارعين

وشدد حاتم النجيب على أن هذه الحملات تصب في صالح الاقتصاد القومي، كما أنها تفيد صغار المنتجين الذي يمثلون الشريحة الأكبر في القطاع، وتساهم المزارعين في تحسين الدخل، والحصول على عائد اقتصادي ملائم، فضلًا عن توعيته بكيفية مواجهة أي عوائق تواجهه، إضافة إلى كيفية مواجهة التغيرات المناخية وأحدث الأساليب للحفاظ على المحصول، من خلال إقامة فعاليات «محاكاة» على أرض الواقع داخل الأرضاي الزراعية.

وقال إن الحملات الإسترشادية التوعوية تتضمن ندوات تثقيفية يحاضر فيها أساتذة ومتخصصين بمركز البحوث الزراعية، تقام هذه الندوات في قاعات الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة، المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

