اقتصاد

كجوك: «الأونكتاد» صوت قوي للجنوب العالمي وداعم رئيسي لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادى نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، من خلال دور أكبر لـ «الأونكتاد» في معالجة التحديات التنموية بالبلدان النامية والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة، لافتًا إلى أن «الأونكتاد» صوت قوي للجنوب العالمي، وداعم رئيسي لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

إصلاح الهيكل المالى العالمى 

قال الوزير، في مائدة مستديرة حول «التمويل والديون» خلال مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى إصلاح الهيكل المالى العالمى وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية، من أجل تخفيف الأعباء عن البلدان النامية، مشيرًا إلى أنه ينبغي استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

 

أضاف أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأمن الغذائي والفجوة الرقمية تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية، موضحًا أنه من الضروري تحفيز استثمارات القطاع الخاص للإسهام في سد الفجوات التنموية، وتعزيز دور الدول الأفريقية في التجارة والتنمية والاقتصاد العالمي بشكل عادل ومتوازن.

وزير المالية: الاستثمارات الخاصة زادت بنحو 73% العام الماضي

وزير المالية يعلن إطلاق مشروع لتطوير بيئة العمل وإجراءات التصدير بالموانئ

منطقة التجارة الحرة الأفريقية

أشار كجوك إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية فرصة استراتيجية لدفع التجارة البينية والنفاذ للأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا نجدد التزامنا بروح التعددية وميثاق الأمم المتحدة والحوار الجماعي لمواجهة التحديات الدولية.

وزير المالية التمويل والديون مؤتمر الأونكتاد التحول الاقتصادى الاقتصاد العالمي الدول النامية التوترات الجيوسياسية القطاع الخاص منطقة التجارة الحرة الأفريقية

