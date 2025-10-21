الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نتبنى نهجا منفتحا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال خلال الاستقبال

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية تعميق أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يدعم الأهداف المشتركة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث قدم المهندس محمد شيمي عرضًا تفصيليًا لمحفظة الشركات التابعة للوزارة، والتي تضم كيانات صناعية وإنتاجية وخدمية هامة، وما يجري تنفيذه من مشروعات وبرامج للتحديث والتطوير.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا منفتحًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

 وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، مع ترحيب الوزارة بكافة أنماط الشراكة التي تحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.

من جانبه، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال يبحث مع مجموعة طلعت مصطفى التعاون في المشروعات السياحية والفندقية

وأكد أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من مقومات استراتيجية، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد. 

كما أشار إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية في تعزيز تواجدها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري الواعد.

الجريدة الرسمية