اقتصاد

شعبة الذهب توضح سيناريوهات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع الذي شهده الذهب مؤخرًا يُعد جزءًا من عملية تصحيح طبيعية للسوق، وليس دلالة على تغير جوهري في الاتجاه.
 

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

وأضاف ميلاد خلال تصريحات تليفزيونية، أن السوق في طريقه إلى معاودة الصعود في الفترة المقبلة، مستندًا إلى عوامل دولية واقتصادية عدة مثل التوترات الجيوسياسية، الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. 
 

زيادات غير مسبوقة في أسعار الذهب

وفي تصريحات أخرى، قال ميلاد إن السوق المحلي قد شهد زيادات غير مسبوقة في أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية، وإن الذروة التي بلغها الذهب عالميًا حيث سجل سعر الأوقية حوالي 4380 دولارًا انعكست محليًا بدفع عيار 21 إلى نحو 5900 جنيه في ذروة الارتفاع. 
 

اتجاه الصعود في أسعار الذهب 

وتوقع ميلاد أن الذهب سيواصل اتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، وأن هذه التصحيحات المؤقتة قد تتيح فرصًا لمن يريد الدخول في سوق المعدن النفيس عند أسعار أكثر استقرارًا.

الجريدة الرسمية