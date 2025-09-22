بعد تجاوز الذهب الأرقام القياسية، هل بدأ العد التنازلي لاختراق الـ4000 دولار؟

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتصنع الرقم القياسي الـ40 منذ بداية العام، وسط إقبال كبير على شراء السبائك من جانب البنوك المركزية للتحوط من التوترات الجيوسياسية والتجارية حول العالم.

وعزز من صعود الذهب في الجلسات الأخيرة، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، وذلك للمرة الأولى العام الجاري، مع تلميحات بخفضين جديدين خلال ما تبقى من العام.

قفزة بأسعار الذهب اليوم

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند مستويات 3727.95 دولار للأونصة بزيادة 1.16%، أو ما يعادل 43 دولارا في الأونصة، بينما ازدادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.51%، أو ما يعادل 56 دولارا في الأونصة، وصولا إلى مستويات 3762.4 دولار للأونصة.

ارتفع الذهب في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أكثر من 1%، بعدما تعرض لجني أرباح خاطف في اليوم السابق، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع الذهب بنسبة 10% خلال تعاملات 30 يوما، ومنذ بداية العام بلغت مكاسب المعدن النفيس نحو 42%.

توقعات أسعار الذهب

رفع «دويتشه بنك» توقعاته لمتوسط أسعار الذهب للعام المقبل إلى 4000 دولار للأونصة صعودا من 3700 دولار، وأرجع هذا إلى أوضاع الصرف الأجنبي، وأسعار الفائدة المواتية، التي قد تدفع إلى مزيد من المكاسب.

وقال البنك في مذكرة: «على الرغم من أن الذهب يبدو عند مستوى أعلى من القيمة العادلة، فإننا نعتقد أن جانبا كبيرا من هذا يرجع إلى قوة الطلب الرسمي، والذي نتوقع استمراره».

محللو البنك، أوضحوا أن الارتفاع القياسي للذهب هذا العام مدعوم بمشتريات البنوك المركزية المستمرة، والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وسط خلافات وتوترات جيوسياسية وتجارية، وضعف الدولار على نطاق واسع.

الوصول لمستويات 4000 دولار

كتب المحللون في مذكرة بقيادة باتريك جونز محلل الأسواق لدى «جيه بي مورجان»، أن أي خفض للفائدة بما يتماشى مع التوقعات أو يتجاوزها سيعزز تدفقات الصناديق المتداولة للذهب، مرجحين أن تكون الأسعار مرشحة للوصول إلى مستويات 4000 دولار في الربع الثاني من العام المقبل، ثم إلى مستويات 4250 دولارا بنهاية 2026.

توقعات ارتفاع الذهب إلى 4500 دولار

بدوره، حدد بنك «جولدمان ساكس» سيناريوهات أساسية لتحرك أسعار المعدن الأصفر، السيناريو الأساسي يشير لارتفاع السعر إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل، وإلى 4500 دولار إذا تسارعت وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وفي السيناريو الثالث، توقع «جولدمان ساكس» وصول سعر المعدن الأصفر إلى 5000 دولار في حال تدفق 1% فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأميركية نحو الذهب، بافتراض استقرار جميع العوامل الأخرى.

