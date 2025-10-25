خطوات منزلية بسيطة للقضاء على القمل لدى الأطفال

قمل الرأس هي حشرات طفيلية دقيقة يمكن أن تعيش في شعر الإنسان، وتلدغ الجلد لامتصاص الدم وتلصق بيوضها، والتي تسمى الصئبان، بالشعر بالقرب من فروة الرأس، مسببة الحكة.

على عكس الاعتقاد الشائع، لا علاقة لقمل الرأس بنظافة الأطفال؛ بل ينتشر بسهولة أكبر بين الأشخاص الذين يقضون وقت طويل بالقرب من بعضهم البعض، ويمكن أن يطلق على الإصابة بقمل الرأس اسم القملية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الأعراض وطرق العدوى بالقمل

تتضمن أعراض قمل الرأس ما يلي:

الحكة.

الشعور بأن شيئًا ما يتحرك في الشعر.

نتوءات صغيرة أو تقرحات ناتجة عن الخدش.

صعوبة في النوم، حيث يكون القمل أكثر نشاطًا في الليل.

كيفية انتقال القمل

ينتشر قمل الرأس عادة من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر بين الرؤوس، ولكنه قد ينتقل أيضًا عن طريق مشاركة الأدوات التي تلامس الرأس مثل الأمشاط، الفرش، والقبعات.

علاج القمل

يمكن التحقق من القمل عن طريق تمرير مشط ذي أسنان دقيقة أو مشط خاص بقمل الرأس ببطء عبر شعر الطفل المبلل، ويجب فحص المشط بحثا عن القمل وبيوضه بعد كل سحبة، ويوجد القمل غالبا في مؤخرة الرأس والرقبة وبالقرب من الأذنين.

كيفية التخلص من قمل الرأس

أفضل طريقة للعلاج هي باستخدام شامبو أو لوشن أو كريم خاص يقتل القمل، سواء كان متاح دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، ويجب اتباع تعليمات الاستخدام بدقة. قد لا تكون بعض العلاجات مناسبة للرضع.

قد يصف الطبيب خيارات علاجية مثل:

لوشن كحول البنزيل

لوشن الإيفرمكتين

لوشن البيرميثرين

شامبو البيريثرين والبيبيرونيل بيوتوكسيد

معلق سبينوساد الموضعي

تقنيات إزالة القمل بالمنزلية

تتضمن هذه التقنية وضع لوشن اليدين أو بلسم الشعر على شعر الطفل المبلل لمدة دقيقتين، ثم تمشيطه بمشط ذي أسنان دقيقة، يجب تكرار ذلك كل بضعة أيام لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بعد رؤية آخر قملة حية، وقد تكون هذه العلاجات المنزلية أكثر فعالية عند دمجها مع العلاج الدوائي.

التخلص من القمل في المنزل

للتخلص من القمل على الملابس، الفراش، والأغراض الشخصية، يجب:

غسل الملابس والبياضات بالماء الساخن وتجفيفها على درجة حرارة عالية.

الأشياء التي لا يمكن غسلها يجب تنظيفها جافًا أو تخزينها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لمدة أسبوعين.

غسل الأمشاط والفرش بالماء الساخن جدًا بعد الاستخدام، أو تغطيتها بشامبو أو كريم قاتل للقمل لمدة 15 دقيقة ثم شطفها.

تنظيف المناطق التي ربما تكون قد لامست القمل بالمكنسة الكهربائية، بما في ذلك الأثاث.

الوقاية من القمل

مع العلاج الفعال، يمكن أن يزول قمل الرأس بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. في بعض الأحيان، قد يحتاج الأمر إلى تجربة نوع مختلف من العلاج إذا لم ينجح العلاج الأول.

العودة إلى المدرسة

عادة، لا يحتاج الأطفال إلى البقاء في المنزل إذا كانوا مصابين بقمل الرأس. ومع ذلك، من المهم إبلاغ المدرسة أو الحضانة أو جليسة الأطفال. يجب تذكير الطفل بتجنب الاحتكاك المباشر للرأس مع الأطفال الآخرين أثناء اللعب.

الوقاية من قمل الرأس

يمكن الوقاية من انتشار القمل عن طريق:

تجنب التلامس المباشر للرأس مع الآخرين.

عدم مشاركة الأمشاط، الفرش، القبعات، أو الوسائد.

فحص وعلاج أفراد الأسرة الآخرين إذا لزم الأمر لمنع المزيد من الانتشار.

غسل الملابس وبياضات السرير وتنظيف المنزل جيدا بالمكنسة الكهربائية إذا كان هناك شخص في المنزل مصابا بالقمل.

