هيئة الدواء توضح علاج لدغات الحشرات في الصيف، وتنصح بهذه الأدوية

علاج لدغات الحشرات في الصيف، حذرت هيئة الدواء المصرية من تجربة الوصفات الشعبية الغير مدروسة على لدغات البعوض على الجلد لأنه يمكن أن تسبب ضرر للجلد.

علاج لدغات الحشرات في الصيف

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه ينتشر في فصل الصيف بعض الحشرات منها قمل الرأس والبعوض والبراغيت والنمل لافتة إلى أن قمل الرأس ينتشر في فروة الرأس ويسهل انتقاله بين الأطفال بين شخص وآخر.

لدغات الحشرات

وأوضحت هيئة الدواء المصرية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" أن البعوض يمكن أن يسبب هياج الجلد كما يتسبب في نقل عدوي بعض الأمراض، وينتشر بين شهري مايو وسبتمبر.

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لدغات البراغيت تسبب نتوءات حمراء على الجلد

وأشارت إلى أن لدغات البراغيت تسبب نتوءات حمراء على الجلد كما تسبب حكة بسيطة والتهابات في الجلد.

وأوضحت هيئة الدواء أن النمل أيضا رغم أن لدغاته بسيطة إلا أنها تسبب احمرار وتورم في الجلد.

لدغة الحشرات

نصائح للتعامل مع لدغات البعوض والبراغيت

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للتعامل مع لدغات البعوض والبراغيت منها:

1-وضع كيس ثلج ملفوف في قطعة قماش على اللدغة.

2-رفع المنطقة المصابة لو أمكن.

3- تناول المسكنات مثل البارسيتامول أو الايبوبروفين في حالة إذا كانت اللدغة تسبب ألم.

4-استخدام مضادات الهيستامين.

5-يفضل عدم حك اللدغة لمنع العدوى.

6-استخدام كريمات تحتوي على الهيدروكورتيزون.

7-عدم تجربة الصفات الشعبية الغير مدروسة.

أمراض تنتقل من خلال البعوض والحشرات

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت عن وجود عدد من الأمراض التي تنتقل من خلال الحشرات في فصل الصيف منها:

١-الملاريا

٢- حمي الدنج

٣-التيفويد

٤-التسممات الغذائية

٥- حمى الوادي المتصدع



وتنتقل تلك الأمراض بواسطة الحشرات والذباب والبعوض والعقارب والحشرات الزاحفة والقوارض والبراغيت، وتعمل وزارة الصحة والسكان على مكافحة الحشرات الناقلة لمنع حدوث أمراض وبائية.

فيما حثت وزارة الصحة المواطنين على ضرورة استخدام المبيدات الآمنة ضد الحشرات لأنها تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية، كما أن استخدم المبيدات يساعد في التخلص من البعوض الذي ينتشر بكثرة خلال فصل الصيف، وسبب رئيسي لنقل الأمراض.

كانت كشفت وزارة الصحة عن جهود مكافحة الأمراض المنقولة سواء عن طريق الحشرات والبعوض والذباب والبراغيث والحشرات الزاحفة لمنع حدوث أي تفشيات وبائية.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تتعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لتطهير الترع والمجاري المائية وردم البرك والمستنقعات وتنفيذ حملات مكافحة ناقلات الأمراض

وأكدت أن أعمال مكافحة الحشرات تتم من خلال المبيدات الصحة العامة المصرح بها من منظمة الصحة العالمية.