أعراض قمل الرأس وطرق انتشاره ونصائح مهمة لحماية طفلك من الإصابة

قمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة زاحفة تعيش في شعر الرأس، وتعد الأعراض الأكثر شيوعًا هي الحكة خاصة في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة وبالقرب من الأذنين، وتتوفر منتجات طبية خاص تحتوي على مادة تسمى البيريثرين لقتل القمل.

قمل الرأس، فيتو

ما هو قمل الرأس؟

قمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة زاحفة تعيش في شعر رأس الشخص، ويتغذى القمل على الدم الممتص من فروة الرأس ويضع بيضًا يلتصق بقوة بالشعر المكشوف على سطح الجلد.

على من يؤثر قمل الرأس؟

يمكن أن يصيب قمل الرأس أي شخص ولكنه يحدث في أغلب الأحيان بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 سنة، مع أسرهم، الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة، حيث إنهم يتواصلون وجهًا لوجه مع الأطفال الآخرين عندما يلعبون معًا وقد يتشاركون العناصر التي تتلامس مع شعرهم.

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ما مدى شيوع قمل الرأس؟

تعد الإصابة بقمل الرأس شائعة، حيث تؤثر على ما يقدر بنحو 6 ملايين إلى 12 مليون شخص كل عام، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، ويعد القمل أكثر شيوعًا بين الأطفال في سن المدرسة الذين هم أكثر عرضة للاتصال الوثيق مع بعضهم البعض أو مشاركة الأمشاط والفرش والقبعات وغيرها من الأشياء التي تلامس الشعر.

أعراض قمل الرأس

الأعراض الأكثر شيوعًا لقمل الرأس هي الحكة، خاصة في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة وبالقرب من الأذنين، وهي المناطق التي من المرجح أن يعيش فيها القمل.

وتشمل أعراض قمل الرأس ما يلي:

الشعور بأن شيئًا ما في الشعر يتحرك (دغدغة).

مثير للحكة.

القروح الناتجة عن الحكة والخدش.

صعوبة النوم.

يكون قمل الرأس أكثر نشاطًا في الليل، مما قد يؤدي إلى اضطراب النوم.

يمكن أن تؤدي الحكة المتكررة إلى تشقق جلد الرأس، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

كيف يصاب الإنسان بقمل الرأس؟

يصاب الشخص بقمل الرأس لأن الحشرات تزحف من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق مشاركة الأدوات — بما في ذلك الأمشاط والفرش والقبعات — مع شخص آخر مصاب بقمل الرأس، سوء النظافة لا يسبب قمل الرأس.

كيف ينتشر قمل الرأس؟

لا يستطيع قمل الرأس الطيران أو القفز، لذلك ينتشر عن طريق الزحف من شخص لآخر أثناء الاتصال الوثيق على الرغم من ندرته، يمكن أن ينتشر قمل الرأس من خلال الأغراض الشخصية مثل المناشف أو الملاءات أو فرشاة الشعر أو القبعات.

ولا تستطيع الحيوانات والحيوانات الأليفة الإصابة بقمل الرأس أو نقله إلى البشر.

قمل الرأس، فيتو

الوقاية من قمل الرأس

أفضل وسيلة للوقاية هي عدم مشاركة الأمشاط أو الفرش أو المناشف أو القبعات مع الآخرين وتجنب الاتصال الجسدي مع شخص مصاب بالقمل، كما يساعد على فحص وعلاج جميع أفراد الأسرة الذين لديهم اتصال مع شخص مصاب بالقمل.

خصص وقتًا لتعليم أطفالك عن قمل الرأس ونصحهم بما يلي:

تجنب الاتصال المباشر بالرأس أثناء اللعب.

عدم مشاركة القبعات أو الأشياء التي يضعونها على رؤوسهم مع الآخرين.

إذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني من قمل الرأس، فيمكنك منع انتشار قمل الرأس عن طريق:

غسل الملابس والفراش والأقمشة بالماء الساخن، إذا كانت هناك أشياء مثل القبعة التي لا يمكنك غسلها أو تجفيفها، ضع تلك العناصر في كيس بلاستيكي لمدة أسبوعين.

نقع فرشاة الشعر والأمشاط في الماء الساخن لمدة تصل إلى 10 دقائق بعد الاستخدام.

تنظيف المناطق في منزلك وحول الأثاث بالمكنسة الكهربائية حيث قد يجلس أو يلعب شخص مصاب بقمل الرأس