حملات موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع الشرقية

شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية حملات لرفع الإشغالات والتعديات بالطرق العامة اليوم السبت، في السوق الأسبوعي وشوارع الجمهورية والبحر، وأحمد عرابي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات يوميًا لتحقيق الانضباط.

مركز ومدينة أبوكبير

وفى أبوكبير قام السيد عبدالرازق رئيس مركز ومدينة أبوكبير بمحموعة من الحملات المكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع والميادين، مع التشديد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس المظهر العام، ومناشدة أصحاب المحال الالتزام بالقانون.

حملة موسعة بشوارع الحى

وقام محمد أبوهاشم رئيس حى ثان الزقازيق بتنفيذ حملة موسّعة بشوارع جمال عبد الناصر – القومية) ومناطق متفرقة، لرفع الإشغالات من الأرصفة والطرق العامة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإعادة الانضباط للحركة المرورية داخل نطاق الحي.

رئيس بلبيس وكفر صقر

وشن اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس حملة إشغالات مكبّرة شملت شارع جمال عبد الناصر وميدان عبد الحليم محمود وشارع بورسعيد، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

كما قام محمد السواح رئيس مركز ومدينة كفر صقر بتنفيذ حملات ميدانية لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين على مدار الساعة، لضمان انسياب الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المهندس حازم الأشمونى

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن هذه الجهود مستمرة يوميًا بكافة المراكز والمدن والأحياء لتحقيق الانضباط الكامل للشوارع، وتوفير بيئة آمنة وممرات ميسّرة للمواطنين.

