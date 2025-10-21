الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظة الشرقية تنظم ندوة حول التربية السليمة وحقوق ذوي الإعاقة

ندوة بعنوان التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة

 قالت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، إن وحدات تكافؤ الفرص والسكان وحقوق الإنسان وحماية الطفل ولجنة ذوي الهمم المتواجدين بالديوان العام، نظموا ندوة  تحت عنوان التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة وتنمية الأسرة المصرية.

تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها لتفعيل مبادرة "معًا بالوعي نحميها"

 وأشارت إلى أن ذلك يأتي فى إطار مبادرة "معًا بالوعى نحميها"، منوهة إلى أنه تم تنظيمها اليوم  بـ مكتبة مصر العامة بالزقازيق  بهدف رفع الوعي بقضايا الأسرة والمجتمع وقضايا الصحة، فضلًا عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتمكين المرأة لتقوم بدورها في حماية الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

المبادئ التى دارت حولها الندوة 

ودارت الندوة حول مبادئ التربية الإيجابية ومهارات التواصل وأهمية التربية الدينية السليمة لوقاية الأبناء من الجرائم، بالإضافة إلى  التعريف بالإعاقات وأنواعها والخدمات التي تقدمها الدولة لذوى الهمم وأهم المشكلات التى يواجهونها.

 

تفعيل دور تكافؤ الفرص فى نشر الوعى 

 كما تضمنت الندوة تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص فى نشر الوعى بين السيدات بالقضايا المجتمعية، وكذلك دور وحدة حماية الطفل فى تلقى البلاغات الخاصة بالإيذاءات التى يتعرض لها الطفل، والتعامل معها ونشر الوعى بطرق حماية الأطفال من الإيذاءات.

 

المحاضرون بالندوة 

 حاضر فى الندوة غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص، والدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوى الهمم، وهبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، ومحمد فوزى العلى مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، والمهندس محمد فهمى أمين عام جمعية رعاية الطلبة بالزقازيق، والشيخ أحمد عبده الجد إمام وخطيب بالأوقاف.

