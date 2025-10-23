الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستياء الواسع بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائق سيارة سرفيس داخلي بمدينة الزقازيق وهو يوجه ألفاظًا غير لائقة وعبارات مسيئة لثلاث سيدات مسنات أثناء عودتهن من مستشفى جامعة الزقازيق، ما أثار موجة من الغضب بين المواطنين.

محافظ الشرقية يتابع على مدار اليوم مواقف سيارات الأجرة ومحطات الغاز

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق وضبط السيارة محل الواقعة

وفي استجابة فورية، كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، العميد تامر مباشر، مدير إدارة المرور، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق وضبط السيارة محل الواقعة، مؤكدًا أن ما بدر من السائق تصرف مرفوض تمامًا ويتنافى مع القيم والأخلاق العامة، مشددًا على أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز أو إساءة تصدر من بعض السائقين تجاه الركاب.

الإدارة لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع وأنه لا أحد فوق القانون

من جانبه، أوضح مدير إدارة المرور أنه تم التحرك الفوري فور تداول الواقعة، وضبط السيارة وحجزها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع وأنه لا أحد فوق القانون.

سائق سرفيس يهين ركاب الشرقية،فيتو
سائق سرفيس يهين ركاب الشرقية،فيتو

ضبط منظومة النقل الداخلي

وشدد محافظ الشرقية على أن المحافظة ماضية في ضبط منظومة النقل الداخلي لضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، موجهًا بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، مع توقيع غرامات وعقوبات صارمة ضد غير الملتزمين أو من يحاولون استغلال المواطنين.

توفير وسائل نقل حضارية وآمنة

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى بكل مؤسساتها إلى توفير وسائل نقل حضارية وآمنة، وأن أي تصرفات فردية مسيئة لن يتم التغاضي عنها حفاظًا على حق المواطن وكرامته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سائق يهين ركاب الشرقية محافظ الشرقية مدير إدارة مرور الشرقية حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

7 طالبات يتعرضن لاضطراب نفسي في مدرسة بإيتاي البارود بعد وفاة زميلتهن

وزير الإسكان يبحث مع وفد وزارة شئون البلديات السعودية التعاون المشترك

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقنا

عقب سيجارة يتسبب في اندلاع حريق بورشة كاوتش بالجيزة

مدبولي يُتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددًا من ملفات التعاون المشترك

محمد سعدة من بروكسل: "شرق بورسعيد" جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

بزي المصريين القدماء، طلاب إدارة تعليم العجمي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر الـ52 (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتهما؟ الإفتاء تجيب

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

المزيد
الجريدة الرسمية