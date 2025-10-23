أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

شهدت محافظة الشرقية حالة من الاستياء الواسع بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سائق سيارة سرفيس داخلي بمدينة الزقازيق وهو يوجه ألفاظًا غير لائقة وعبارات مسيئة لثلاث سيدات مسنات أثناء عودتهن من مستشفى جامعة الزقازيق، ما أثار موجة من الغضب بين المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق وضبط السيارة محل الواقعة

وفي استجابة فورية، كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، العميد تامر مباشر، مدير إدارة المرور، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق وضبط السيارة محل الواقعة، مؤكدًا أن ما بدر من السائق تصرف مرفوض تمامًا ويتنافى مع القيم والأخلاق العامة، مشددًا على أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز أو إساءة تصدر من بعض السائقين تجاه الركاب.

الإدارة لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع وأنه لا أحد فوق القانون

من جانبه، أوضح مدير إدارة المرور أنه تم التحرك الفوري فور تداول الواقعة، وضبط السيارة وحجزها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع وأنه لا أحد فوق القانون.

سائق سرفيس يهين ركاب الشرقية،فيتو

ضبط منظومة النقل الداخلي

وشدد محافظ الشرقية على أن المحافظة ماضية في ضبط منظومة النقل الداخلي لضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، موجهًا بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، مع توقيع غرامات وعقوبات صارمة ضد غير الملتزمين أو من يحاولون استغلال المواطنين.

توفير وسائل نقل حضارية وآمنة

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى بكل مؤسساتها إلى توفير وسائل نقل حضارية وآمنة، وأن أي تصرفات فردية مسيئة لن يتم التغاضي عنها حفاظًا على حق المواطن وكرامته.

