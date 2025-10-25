السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 23 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

دقيق
دقيق

واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المكبرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

تحرير 698 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 28 مركبة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام حركة السيارات بالطرق الرئيسية

ضبط مخالفات المخابز خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من تنفيذ حملات مكثفة خلال 24 ساعة، استهدفت ضبط الجرائم التموينية ومراقبة نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ما يقرب من 23 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل ترويجها بطرق غير مشروعة، في إطار مواجهة محاولات احتكار السلع الأساسية أو بيعها بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

استمرار الجهود لحماية الأسواق

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها التموينية اليومية بكافة المحافظات لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يضمن استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية شرطة التموين ضبط الأسواق أسعار الخبز المخابز الحرة والمدعمة الامن العام حملات تموينية

مواد متعلقة

تحرير 698 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 28 مركبة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام حركة السيارات بالطرق الرئيسية

خدت فلوس دون علمه، الداخلية تكشف ملابسات تعذيب أب لابنته بكفر الشيخ

ضبط تشكيل عصابي يروج لمواد مخدرة ومقاطع منافية للآداب العامة عبر تطبيقات المحمول

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترهيب شاب من ذوي الهمم بكلب داخل سيارة في الفيوم

الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخص على قائدي السيارات بالوراق

القبض على عاطل نشر مقاطع تحرش بالفتيات في المواصلات بالشرقية (فيديو)

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 76 مليون جنيه في المحافظات
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

حضنتها زي بنتي، نص أقوال سائق تحرش بطالبة في المعادي

قبل لقاء الليلة، أرقام رائعة لـ محمد صلاح أمام برينتفورد

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

اللاعب يغيب عن الجلسة، جنايات الجيزة تبدأ محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية