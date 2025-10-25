الداخلية تضبط 23 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المكبرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

ضبط مخالفات المخابز خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من تنفيذ حملات مكثفة خلال 24 ساعة، استهدفت ضبط الجرائم التموينية ومراقبة نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ما يقرب من 23 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل ترويجها بطرق غير مشروعة، في إطار مواجهة محاولات احتكار السلع الأساسية أو بيعها بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

استمرار الجهود لحماية الأسواق

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها التموينية اليومية بكافة المحافظات لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يضمن استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.