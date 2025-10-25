السبت 25 أكتوبر 2025
ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية و60 سائقا متعاطيا خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط أكثر
الداخلية تضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية

واصلت أجهزة الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة بكافة الطرق والمحاور، لضبط المخالفين وتأمين سلامة مستخدمي الطرق؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفات على مستوى الجمهورية.

تحرير 698 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 28 مركبة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام حركة السيارات بالطرق الرئيسية

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 73321 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1472 سائقًا على مختلف الطرق، وتبين إيجابية 60 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار مواصلة الجهود لتحقيق الانضباط في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 716 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب–شروط التراخيص–أمن ومتانة).

كما تم فحص 115 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة بجميع المحافظات لتحقيق الانضباط المرورى وردع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

