ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية و60 سائقا متعاطيا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة بكافة الطرق والمحاور، لضبط المخالفين وتأمين سلامة مستخدمي الطرق؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفات على مستوى الجمهورية.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت الحملات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 73321 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1472 سائقًا على مختلف الطرق، وتبين إيجابية 60 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار مواصلة الجهود لتحقيق الانضباط في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 716 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب–شروط التراخيص–أمن ومتانة).

كما تم فحص 115 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة بجميع المحافظات لتحقيق الانضباط المرورى وردع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.