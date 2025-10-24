الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخص على قائدي السيارات بالوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ممارسة أحد الأشخاص لأعمال البلطجة، ومنع السيارات من المرور لتحصيل مبالغ مالية من سائقيها بمنطقة الوراق في الجيزة، وتبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة أخرى لخلافات حول أولوية المرور، ما أدى لاصطدامه بالرصيف، فقام بالوقوف أمام السيارة وقطع الطريق بغرض تحصيل مبلغ مالى منه لإصلاح التلفيات بالسيارة خاصته.

فيديو لشخص منع السيارات من المرور لتحصيل مبالغ مالية بالوراق

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة).

وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بالسير بسيارته "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق سيارة أخرى لخلافات حول أولوية المرور، مما أدى لاصطدامه بالرصيف وحدوث تلفيات بالسيارة قيادته، فقام على إثر ذلك بالوقوف أمام السيارة الأخرى وقطع الطريق على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، بغرض الحصول منه على مبلغ مالى لإصلاح التلفيات بالسيارة خاصته.

وباستدعاء سائق السيارة الأخرى أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



