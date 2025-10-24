في جولة ليلية مفاجئة، نائب وزير الصحة يحيل مدير مستشفى حلوان العام للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة بمستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستهل الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير جولته المفاجئة بمستشفى حلوان العام، حيث قام بتفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ والأشعة والرعاية المركزة والعظام وبنك الدم)، وتبين عدم تواجد المدير المناوب عن الفترة الصباحية والمسائية، وعدم تسليم النوبتجية بين الفترتين، وبتفقد قسم الطوارئ والاستقبال، تبين عدم توافر بعض الأجهزة والمستلزمات، وعدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لبعض حالات الطوارئ.

سرعة حجز الحالات التي تحتاج للحجز

ووجه نائب الوزير بسرعة حجز الحالات التي تحتاج للحجز وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع بيانات الحالات التي تحتاج لرعاية مركزة بمستشفيات أخرى، على منظومة الرعايات، كما انتقد نائب الوزير تغيب أحد فنيي الأشعة عن النوبتجية وعدم وجود طبيب لعمل فحوص الأشعة التليفزيونية، ووجود جهاز أشعة مقطعية حديث معطل منذ شهر وغير مستخدم.

وأوصى نائب الوزير بإحالة كل من مدير المستشفى ومدير الاستقبال والطوارئ والمدير المناوب ورئيس قسم الأشعة إلى الشئون القانونية، لتقصيرهم في أداء الخدمة الطبية، بينما أثنى على أداء الفريق الطبي بقسم الرعاية المركزة.

واستكمل نائب الوزير زيارته المفاجئة بتفقد مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، حيث تلاحظ وجود تزاحم شديد بقسم الاستقبال والطوارئ، وتواجد حالات طارئة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الحادية عشر مساء، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة معها ودون رفعها على منظومة الرعايات لاتخاذ الإجراء اللازم.

واستمع نائب الوزير إلى عدد من المواطنين، حيث اشتكى أحدهم من عدم إجراء بعض الفحوصات المعملية، وآخر من عدم تواجد طبيب العظام بالاستقبال، حيث وجه بسرعة حجز الحالات التي تحتاج إلى العرض على التخصصات الطبية المختلفة وسرعة رفع بيانات الحالات على منظومة الرعايات.

ووجه نائب الوزير بتشغيل جهاز أشعة غير مستغل، وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة في المعمل والاستفادة، لتوفير الفحوصات المطلوبة، ووجه مدير المستشفى، ومدير الاستقبال والطوارئ بحل مشاكل المواطنين وسرعة عمل الإجراءات الطبية اللازمة لهم، وأيضا مسئولي الأمن بالمستشفى بتنظيم دخول المرضى والمرافقين لمنع التكدس.

