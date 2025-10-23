أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج

أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان بيانًا، اليوم، أوضحت فيه آخر تطورات أزمة نقص بنج الأسنان التي بدأت منذ أكثر من شهرين، مؤكدةً أن النقابة تتابع الموقف عن كثب نظرًا لتأثير الأزمة المباشر على جودة الخدمات العلاجية داخل العيادات والمراكز الطبية، وما يترتب عليه من انعكاسات على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

بنج الأسنان منتجًا استراتيجيًا لا غنى عنه في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية

وأكدت النقابة في بيانها أن بنج الأسنان يعد منتجًا استراتيجيًا لا غنى عنه في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، مشيرةً إلى أن دور النقابة لا يشمل إنتاج أو بيع هذا المنتج، وإنما يقتصر على التنسيق بين الشركات المنتجة والموزعين والأطباء، لضمان تيسير وصوله للأطباء بشكل منظم وعادل، عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالنقابة.

أسباب الأزمة الحالية

أوضحت النقابة أن أزمة نقص بنج الأسنان ترجع إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها:

1. توقف الاستيراد نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبنج، ما أدى إلى إحجام المستوردين عن الاستيراد، خاصةً مع ثبات سعر البيع الجبري المعتمد من الجهات الرسمية، رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف الشراء.



2. ارتفاع سعر الصرف، إذ تجاوز سعر البنج المستورد حاجز الـ10 آلاف جنيه للعبوة الواحدة، ما تسبب في حالة من عدم التوازن في السوق المحلي.



3. تراجع إنتاج القطاع المحلي، الذي لا يغطي سوى 10% فقط من احتياجات السوق.



4. تعطل أحد خطوط إنتاج الشركة القومية للأدوية (قطاع الأعمال)، ما دفع النقابة إلى التحرك رسميًا لحث الجهات المعنية على إعادة تشغيل الخط الإنتاجي لتغطية العجز.



جهود النقابة لحل الأزمة

أكد البيان أن النقابة تواصلت رسميًا مع هيئة الدواء المصرية لطلب تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير البنج في السوق المحلي، بما في ذلك استيراد كميات استثنائية عاجلة لتغطية احتياجات الأطباء والعيادات.

كما عقدت النقابة اجتماعات مع رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير قطاع الأعمال، لبحث آليات عاجلة لحل الأزمة وضمان استقرار سوق البنج وتوفيره بأسعار مناسبة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر عقد اجتماع موسع مطلع الأسبوع القادم برعاية وزارة الصحة، وبمشاركة الجهات المعنية كافة، لوضع تصور شامل للحلول المستدامة للأزمة.

وشددت النقابة العامة لأطباء الأسنان على أنها لن تدخر جهدًا في الدفاع عن مصالح الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة داخل العيادات، مؤكدةً التزامها بالشفافية في عرض تطورات الأزمة عبر القنوات الرسمية فقط.

كما أكدت استمرارها في متابعة جهود الحكومة والشركات المعنية حتى يتم حل الأزمة جذريًا وضمان توافر بنج الأسنان بشكل مستقر وآمن في السوق المصري.

