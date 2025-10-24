الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد انتخابات التجديد النصفي، نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب ومقرري اللجان

اجتماع مجلس النقابة
اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء

 عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعًا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت 10 أكتوبر الماضي.

وتنص المادة 23 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، على أنه ينتخب مجلس النقابة سنويًا (شهر أكتوبر) من بين أعضائه وكيلًا وسكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق وسكرتيرًا مساعدًا وأمينًا مساعدًا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.

 

هيئة مكتب نقابة الأطباء 

وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:
1. د. جمال عميرة وكيلًا.
2. د. أبو بكر القاضي أمينًا عامًا.
3.  د. أيمن سالم أمينا للصندوق.
4. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
5. د. شادي صفوت أمين صندوق مساعد.
 كما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:
1. لجنة مصر العطاء - د. خالد أمين زارع مقررا، ود. عبد الرحمن مصطفى مقرر مساعد.
2. لجنة المنشآت الطبية - د. حسين ندا مقررا، ود. أبو بكر القاضي مقرر مساعد.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة - د. جمال عميرة، ود. أيمن سالم.
4. الهيئة التأديبية - د. محمد فريد حمدي ود. عبد الرحمن مصطفى.
5. اللجنة الاجتماعية - د. شادي صفوت مقررا، ود. أحمد بحلس مقرر مساعد.
6.  لجنة التعليم الطبي - د. مدحت مرسي، ود. كريم سالم.
7. لجنة الشباب - د. أحمد السيد مقررا، ود. أحمد الهواري مقرر مساعد.
8. لجنة الإعلام والنشر - د. أحمد مبروك الشيخ مقررا، ود. أحمد بحلس مقرر مساعد.
9.  لجنة الحريات - د. أحمد الهواري.
10.  لجنة الإسكان - د. أحمد السيد، ود. أبو بكر القاضي، ود. خالد أمين، ود. شادي صفوت، ود. أحمد زهران.
11. لجنة النقابات الفرعية - د. عبد الرحمن مصطفى مقررا، ود. أحمد بحلس مقرر مساعد.
12. لجنة الرواد - د. عمرو محمد علي مقررا، ود. أيمن هنداوي ود. أحمد الهواري مقررين مساعدين.
13.  لجنة الشكاوى - د. حسين ندا مقررا، ود. أيمن سالم ود. إيمان سليمان مقررين مساعدين.
14.  الهيئة الاستئنافية - د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية - د. أحمد بحلس مقررا، ود. عبد الرحمن مصطفى ود. إيمان سليمان مقررين مساعدين.
16. اللجنة القانونية - د. طارق منصور ـ ود. أنور يسري.
17. لجنة تقييم الشهادات - د. مصطفى هاشم.

18. اللجنة النقابية الوزارية - هيئة المكتب.
19. اللجنة الثقافية والفنية - د. أيمن هنداوي ود. عمرو محمد علي.

20. لجنة الروابط والمؤتمرات العلمية – د. أحمد الشربيني.

21. لجنة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية – د. أحمد زهران مقررا، ود. أحمد الشربيني ود. أيمن هنداوي ود. عبد الرحمن مصطفى مقررين مساعدين.

22. لجنة التطوير المهني والمؤسسي – د. ياسر حلمي مقررا ود. إيمان سليمان ود. أحمد الشربيني مقررين مساعدين.

