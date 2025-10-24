السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

هدية ياسين منصور، سيف زاهر يكشف هوية مهاجم الأهلي الجديد

ياسين منصور، فيتو
ياسين منصور، فيتو

كشف الإعلامي سيف زاهر هوية مهاجم النادي الأهلي الأجنبي، المزمع التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، الذي ترك فراغا كبيرا في مركز رأس الحربة في صفوف المارد الأحمر.

مهاجم بيراميدز على رأس الأولويات 

أكد سيف زاهر في تصريحات خلال برنامجه ملعب أون، أن لجنة التعاقدات بالأهلي، تضع الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في مقدمة أولوياته، خاصة بعد تألق اللاعب بشدة مع فريقه في الموسمين الماضي والحالي، حتى أنه بات محط أنظار العديد من الأندية الخليجية 

فيستون ماييلي، فيتو 
فيستون ماييلي، فيتو 

مهاجم غاني في المرتبة الثانية

وأضاف سيف زاهر، أن هناك مهاجما من العيار الثقيل يحمل الجنسية الغانية، يأتي في المرتبة الثانية بقائمة ترشيحات لجنة الإسكاوتنج في النادي الأهلي، وهو محترف الآن في أحد الأندية الدانماركية.

وأشار سيف زاهر، إلى أن المهاجم الأجنبي الجديد، سيكون هدية ياسين منصور لجماهير القلعة الحمراء، وقد وضع ميزانية ضخمة لهذه الصفقة، خاصة بعد أن تم اختياره ضمن قائمة محمود الخطيب في منصب نائب الرئيس في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

ييس تورو يرشح المهاجم الغاني

جدير بالذكر أن ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أبلغ مسئولي النادي الأهلي، رغبته في ضم 3 صفقات خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، يأتي في مقدمتها التعاقد مع رأس حربة من العيار الثقيل، لعلاج أزمة إهدار الفرص السهلة في مباريات الفريق الأحمر 

وكشفت تسريبات أن توروب أبلغ مسئولي الأهلي تمسكه بضم المهاجم الغاني من الدوري الدانماركي، خاصة أنه صغير السن ويملك قدرات هجومية كبيرة، أمام فيستون ماييلي فقد بلغ ال32 عاما.

الأهلي النادي الأهلي ياسين منصور فيستون ماييلي الدنماركي ييس توروب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

