ماهر همام: الأهلي يحتاج إلى مهاجم سوبر وأتوقع رحيل هذا اللاعب

علَقَ ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على نظيره إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماهر همام يطلب يتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد 

وقال ماهر همام في تصريحات تلفزيونية: الأهلي حقق الهدف المطلوب من المباراة وهو الفوز خارج الديار، لكن أتمنى أن يكون الشكل الهجومي للفريق أفضل في المباريات المقبلة، ولابد أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في القائمة.

وأضاف: أتوقع رحيل المغربي أشرف داري عن صفوف الأهلي في يناير المقبل، وذلك لكثرة إصاباته التي يتعرض لها، واحدة تلو الأخرى، منذ انضمامه للأحمر، ولذلك فهو الأقرب للخروج من القائمة بالنسبة للاعبين الأجانب، نظرًا لعدم الاستفادة منه حتى الآن.

الجريدة الرسمية