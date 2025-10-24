الجمعة 24 أكتوبر 2025
توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لموقعة ايجل نوار

توروب
توروب

يعقد توروب المدير الفني للاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي فريقه الليلة استعدادا لمباراة ايجل نوار البوروندي المقرر لها غد السبت فى اياب دور الـ32 بدوري ابطال افريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي غدا في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا،  في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الجريدة الرسمية