إزالة مكمورة فحم وضبط 12 مخالفة في حملة مكثفة بدمياط

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بـ"السحابة السوداء" خلال الفترة من 15 أغسطس حتى نهاية نوفمبر 2025، وبهدف الحد من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن الأنشطة المسببة للتلوث خلال موسم حصاد الأرز، تم شُن حملة مكبرة على مكامير الفحم بنطاق المحافظة، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

ضبط 12 مكمورة مخالفة وإزالة مكمورة عشوائية


وقاد الحملة المهندس محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة دمياط، بمشاركة جهاز شؤون البيئة بالدقهلية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وإدارة شؤون البيئة بالوحدة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.


وخلال المرور الميداني، تبين وجود 12 مكمورة مطورة خالفت قرار وقف الأنشطة خلال الموسم الحالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما تم ضبط مكمورة مطورة غير معتمدة من جهاز شؤون البيئة تعمل بالمخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 

إزالة فورية لمكمورة نباتية على مساحة 100 متر


كما أسفرت الحملة عن إزالة مكمورة فحم نباتي عشوائية مخالفة أقيمت على مساحة 100 متر، وجرى تحرير محضر مخالفة بيئية بشأنها.

استمرار المتابعة اليومية


وأكدت اللجنة استمرار حملاتها الميدانية اليومية على مدار الساعة، للتأكد من الالتزام الكامل بقرار محافظ دمياط، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة يتم رصدها.

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السحابة السوداء الوحدة المحلية لمركز ومدينة بالدقهلية جهاز شؤون البيئة ديوان عام محافظة دمياط شرطة البيئة والمسطحات محافظة دمياط محافظ دمياط مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

الجريدة الرسمية