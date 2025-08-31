إزالة 10 مكامير فحم مخالفة في حملة بيئية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة بإزالة 10 مكامير فحم على مساحة 3750 م بقرية البستان لمخالفة الاشتراطات البيئية.

إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم المشروعات صديقة البيئة، والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.