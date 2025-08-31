الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 10 مكامير فحم مخالفة في حملة بيئية بالبحيرة

جانب من الموقع
جانب من الموقع

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة بإزالة 10 مكامير فحم على مساحة 3750 م بقرية البستان لمخالفة الاشتراطات البيئية.

إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم المشروعات صديقة البيئة، والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين 

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

