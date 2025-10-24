خلاف على الأجرة يتنهى بالتعدي على فتاة بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق سيارة بالتعدي بالسب على فتاة أثناء استقلالها السيارة لخلاف حول الأجرة بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية، وتم تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها عامل لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قائدها.

