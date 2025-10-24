الجمعة 24 أكتوبر 2025
خلاف على الأجرة يتنهى بالتعدي على فتاة بالبحيرة

ضبط قائد سيارة تعدى
ضبط قائد سيارة تعدى بالسب على فتاة بالبحيرة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق سيارة بالتعدي بالسب على فتاة أثناء استقلالها السيارة لخلاف حول الأجرة بمحافظة البحيرة.

 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية، وتم تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها عامل لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

ضبط 11 طن دقيق مدعم خلال حملات لمتابعة الأسعار بالأسواق

ضبط 6 ملايين جنيه في حملات أمنية لمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قائدها.

