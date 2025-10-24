ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 100524 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والوقوف العشوائي والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

ضبط 93 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

وتم فحص 1758 سائقًا، وتبين إيجابية 83 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي تم ضبط 857 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

كما تم فحص 167 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل الأجهزة جهودها للحفاظ على الانضباط المروري وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.