الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 100524 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والوقوف العشوائي والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

ضبط 93 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

وتم فحص 1758 سائقًا، وتبين إيجابية 83 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي تم ضبط 857 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

ضبط مالك شركة وآخرين للنصب على مواطن بالشرقية بدعوى تسفيره للعمل بالخارج

بصحبتهم 28 حدثا.. الداخلية تضبط متهمين لاستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة

كما تم فحص 167 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل الأجهزة جهودها للحفاظ على الانضباط المروري وسلامة المواطنين.

 

حملات المرور ضبط المخالفات تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية الطريق الدائري الإقليمي الامن العام

