لربات البيوت، غسل الفراخ واللحم يهدد صحة أسرتك فاحذري

غسل الفراخ واللحوم يعد من الأمور التي توليها ربات البيوت اهتمامًا كبيرًا لضمان نظافتها والتخلص من الروائح غير المرغوب فيها أثناء الطهي، وبعضهن يفضلن استخدام مثل الملح والخل والليمون، وأحيانًا الفلفل الأسود، لغسل اللحم والدجاج عدة مرات، ويضعونها تحت الماء الجاري بشكل متكرر، دون إدراك للمخاطر المحتملة التي قد تنتج عن ذلك.

تقول الدكتورة نهى السعيد استشارى التغذية العلاجية: إن غسل الفراخ واللحوم الحمراء خطر فى كل بيت قد يهدد صحة أفراد الأسرة، لذا ممنوع نهائيا غسل الفراخ أو اللحوم، ولكن كل ماعلينا فعله هو فقط نخرجها من الكيس إلى النار مباشرة.

غسل الفراخ واللحم

مخاطر غسل الفراخ واللحوم قبل الطهى

وأضافت: إن غسل اللحوم والفراخ يسبب فى انتشار بكتيريا السالمونيلا فى أرجاء المطبخ وهى بكتيريا سامة تنتشر فى المطبخ ما يسبب التسمم الغذائى لأفراد الأسرة د، لذا يجب الحذر، وهذه البكتيريا تظل موجودة بالفراخ واللحم مهما تم غسلها وتنتهى فقط بمجرد وضعهم على النار لذا لا داعى لغسل الفراخ واللحوم لأنها ستصبح آمنة تماما بمجرد الطهى وتعريضها لدرجة حرارة عالية، وايضا لا يوجد بها رائحة زفارة كما تظن ربات البيوت، فقط نجففها بمناديل مطبخ معقمة للتخلص من أى بقايا دماء ثم نضعها على النار.

وتابعت: فى حالة إذا كانت ربات البيوت تفضل نقع اللحوم والدجاج، فيجب تخصيص ادوات لكل من الفراخ واللحوم وعدم استخدامهم الا معهم سواء وعاء النفع أو السكين أو لوحة التقطيع واستخدام الماء والملح الخشن والخل فى النقع مع القليل من الماء وغسل الادوات جيدا، لعدم انتشاره اى بكتيريا بالمطبخ، وذلك حفاظا على صحة أفراد الأسرة.

