منها الإسهال والغثيان، أعراض وأسباب السالمونيلا

السالمونيلا هي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب الإسهال، وتشمل الأعراض الشائعة لعدوى السالمونيلا تشنجات البطن والحمى والقيء.

وتوجد العديد من أنواع بكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض، بما في ذلك حمى التيفوئيد والتهاب المعدة والأمعاء.

يعاني معظم المصابين بعدوى السالمونيلا من أعراض خفيفة ويتعافون دون علاج، ومع ذلك يحتاج البعض إلى الرعاية في المستشفى، غالبًا ما يصابوا بهذا النوع من العدوى بعد ملامسة الطعام أو الماء الملوث، وفقًا لموقع “medical news today” الطبي

أعراض السالمونيلا

تشمل أعراض السالمونيلا:

الإسهال

تشنجات المعدة وألم البطن

حمى مفاجئة

غثيان

قيء، في بعض الحالات

يمكن لبعض سلالات السالمونيلا أن تصيب البول والدم والعظام والمفاصل والجهاز العصبي، بما في ذلك السائل النخاعي والدماغ، والتي تُحدث مضاعفات خطيرة.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بعدوى السالمونيلا من آلام المفاصل، والمعروفة باسم التهاب المفاصل التفاعلي، وتستمر لشهور أو سنوات، ويمكن أن تصبح التهاب مفاصل مزمن.

أسباب الإصابة بالسالمونيلا

تعيش بكتيريا السالمونيلا في أمعاء الطيور والحيوانات والبشر، وتتطور معظم حالات العدوى لدى البشر بعد تناول الطعام أو شرب الماء الملوث بالبراز، أو اللحوم غير المطبوخة والمأكولات البحرية والدواجن

يمكن أن يحدث التلوث أثناء المعالجة، على سبيل المثال، يعد حصاد المأكولات البحرية في المياه الملوثة سببًا شائعًا للإصابة بالسالمونيلا.

كما يمكن أن تنتشر العدوى إذا تعامل الشخص مع اللحوم النيئة الملوثة، ثم لمس طعامًا آخر دون غسل يديه.

ويحتوي بيض الطيور المصابة بعدوى السالمونيلا على البكتيريا، يقلل طهي البيض من المخاطر، ومع ذلك فإن بعض الصلصات الشائعة، مثل المايونيز، يمكن أن تحتوي على بيض نيئ.

وقد يؤدي ري نباتات الفاكهة أو الخضروات بالمياه الملوثة، أو غسل المنتجات في هذه المياه، إلى الإصابة بالسالمونيلا.

ويحدث التلوث والعدوى إذا لم يحافظ الناس على نظافة أسطح المطبخ ولم يغسلوا أيديهم أثناء تحضير الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد تغيير حفاضات الطفل.

عندما يكون لدى الشخص البكتيريا على يديه، يمكنه نشرها عن طريق لمس أشخاص آخرين أو عن طريق لمس الأشياء والأسطح المستخدمة بشكل متكرر.

عوامل الخطر للإصابة بالسالمونيلا

تنتشر عدوى السالمونيلا في الصيف أكثر من الشتاء، وبشكل عام، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم:

الأطفال

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

النساء الحوامل

نظرًا لخطر الإصابة، لا ينبغي لمقدمي الرعاية السماح للأطفال الصغار بالتعامل مع الزواحف أو الكتاكيت والطيور الصغيرة.

إذا أصيبت امرأة بعدوى السالمونيلا أثناء الحمل، فقد تكون هناك مخاطر إضافية، يمكن أن يؤدي الجفاف ونقص العناصر الغذائية الناتجة عن العدوى إلى الإضرار بالأم والطفل.

في حوالي 4٪ من حالات عدوى السالمونيلا أثناء الحمل، تنتشر البكتيريا إلى الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعفن الدم داخل الرحم، وهي حالة تهدد الحياة.